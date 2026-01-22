Un nuovo sviluppo nelle relazioni internazionali riguarda l’accordo preliminare su garanzie di sicurezza, con il coinvolgimento di Zelensky, Trump e le potenze mondiali. Europa sotto scrutinio, mentre si avvicina un vertice tra Stati Uniti e Russia. A Davos e Abu Dhabi si discutono questioni di difesa, sanzioni e leadership globale, evidenziando la complessità delle dinamiche diplomatiche attuali.

Roma - Davos al centro della diplomazia globale: intesa preliminare su sicurezza, trilaterale ad Abu Dhabi, critiche dure all’Unione europea e pressing su difesa, sanzioni e leadership. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Donald Trump sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, precisando tuttavia che la questione dei territori orientali resta irrisolta. Le dichiarazioni sono arrivate a Davos, a margine del World Economic Forum, dopo un incontro bilaterale definito “produttivo”. Zelensky ha confermato che il primo incontro trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina è atteso tra domani e dopodomani ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, aprendo una fase delicata del confronto diplomatico. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Zelensky-Trump, svolta sulle garanzie: Europa sotto accusa, vertice Usa-Russia imminente

Trump spinge, ma la svolta non c'è. Pressing Usa: il Donbass a Mosca e garanzie per Kiev | Zelensky a Mar-a-Lago: «Intesa al 90%»

Trump spinge, ma la svolta non c'è. Pressing Usa: il Donbass a Mosca e garanzie per Kiev | E Putin alza i toni: «Zelensky deve accettare»

