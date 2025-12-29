Trump spinge ma la svolta non c' è Pressing Usa | il Donbass a Mosca e garanzie per Kiev | E Putin alza i toni | Zelensky deve accettare
Le recenti conversazioni tra Stati Uniti, Russia e Ucraina evidenziano l'assenza di un accordo definitivo nel conflitto del Donbass. Nonostante incontri a Mar-a-Lago e pressioni americane, rimangono questioni irrisolte. Putin ha rafforzato le sue posizioni, chiedendo a Zelensky di accettare condizioni specifiche. La situazione resta in evoluzione, con tensioni e negoziati che continuano a caratterizzare il panorama internazionale.
Passi avanti a Mar-a-Lago, ma manca ancora l’accordo: «Restano uno o due nodi». Il presidente americano sente Putin e assicura: «Fa sul serio». Poi loda gli alleati europei. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
