Zavala calcia un rigore assurdo | fallisce il tiro a cucchiaio e poi crolla a terra infortunato

Cristian Zavala imita il "cucchiaio" di Brahim Diaz ma fa ancora peggio del fantasista del Marocco. Il giocatore si fa parare il tiro e poi si fa male. Per qualcuno è una finzione.

Coppa d’Africa, follia nel recupero! Rigore Marocco, il Senegal lascia il campo…Poi Brahim Diaz fallisce il cucchiaio. Clamoroso quanto successoDurante la partita di Coppa d’Africa, un episodio inatteso ha catturato l’attenzione: il rigore per il Marocco e la conseguente uscita del Senegal dal campo, seguiti dal tentativo fallito di Brahim Diaz su calcio di rigore.

