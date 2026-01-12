Tra Chopin e Šostakovi? | Yulianna Avdeeva inaugura il 2026 della GOG al Carlo Felice

Da genovatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giovine Orchestra Genovese inaugura il 2026 al Teatro Carlo Felice con il concerto di Yulianna Avdeeva, che si terrà lunedì 12 gennaio alle ore 20:30. L’evento apre la stagione 2025/26, offrendo un confronto tra le opere di Chopin e Šostakovic, interpretate dalla pianista. Un appuntamento di particolare rilievo per gli appassionati di musica classica, in un contesto di grande prestigio e attenzione artistica.

La Giovine Orchestra Genovese prosegue la propria stagione concertistica 202526 con un appuntamento di particolare rilievo: lunedì 12 gennaio alle ore 20:30, al Teatro Carlo Felice, Yulianna Avdeeva sarà protagonista del decimo concerto della stagione, nonché primo appuntamento del 2026, in un. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Rafa? Blechacz al Carlo Felice: il trionfatore del Concorso Chopin per un recital d’eccezione

Leggi anche: Concerto inaugurale della stagione sinfonica 2025/26 al Carlo Felice: ospiti Lü Jia ed Ettore Pagano

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

chopin 352ostakovi yulianna avdeevaTra Chopin e Šostakovic: Yulianna Avdeeva inaugura il 2026 della GOG al Carlo Felice - La Giovine Orchestra Genovese prosegue la propria stagione concertistica 2025/26 con un appuntamento di particolare rilievo: lunedì 12 gennaio alle ore 20:30, al Teatro Carlo Felice, Yulianna Avdeeva ... genovatoday.it

chopin 352ostakovi yulianna avdeevaYulianna Avdeeva inaugura il 2026 della GOG: un recital tra Chopin e Šostakovic al Carlo Felice - Vincitrice della Medaglia d’Oro al Concorso Pianistico Internazionale Chopin 2010, Yulianna Avdeeva si è affermata sulla scena mondiale ... telenord.it

chopin 352ostakovi yulianna avdeevaIl “preludio fantasma” di Šostakovic: Yulianna Avdeeva svela una rarità musicale tra filologia e passione - 30 al Teatro Carlo Felice, in un programma che accosta Šostakovic a Fryderyk Chopin ... telenord.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.