Tra Chopin e Šostakovi? | Yulianna Avdeeva inaugura il 2026 della GOG al Carlo Felice
La Giovine Orchestra Genovese inaugura il 2026 al Teatro Carlo Felice con il concerto di Yulianna Avdeeva, che si terrà lunedì 12 gennaio alle ore 20:30. L’evento apre la stagione 2025/26, offrendo un confronto tra le opere di Chopin e Šostakovic, interpretate dalla pianista. Un appuntamento di particolare rilievo per gli appassionati di musica classica, in un contesto di grande prestigio e attenzione artistica.
