Yildiz liberato da Spalletti | così il tecnico vuole esaltare le qualità del 10 della Juventus Il piano tattico

studiato ad hoc per Kenan. Ci sono allenatori che arrivano per gestire e altri che arrivano per incidere, per provare a  capovolgere il destino  di un club attraverso idee forti e scelte coraggiose. Luciano Spalletti, l’ex ct azzurro, appartiene senza dubbio alla seconda categoria. È risaputo che all’allenatore toscano piace scommettere sulla fantasia, su quel talento grezzo o raffinato capace di rompere gli schemi e accendere la luce. Entrando alla Continassa per iniziare la sua nuova avventura, Spalletti quella fantasia l’ha trovata subito, con un nome e un numero precisi: il dieci sulle spalle di  Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

