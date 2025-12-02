A Taranto Walter Veltroni presenta Dallamericaruso Il concerto perduto

Ancora pochi posti disponibili per assistere a Taranto in esclusiva alla proiezione del docu-film "Dallamericaruso, Il concerto perduto", con la presenza in sala del regista Walter Veltroni che sarà protagonista di un talk con il pubblico moderato dal giornalista Angelo Di Leo, e visitare la mostra immersiva "A volte basta una canzone. Lucio Dalla Canzoni in mostra" che sta registrando uno straordinario successo di pubblico e critica. Infatti all'evento, in programma alle ore 17.00 di giovedì 4 dicembre, si può accedere solo acquistando a uno special price (€ 7 invece di € 10) il biglietto per visitare nella stessa data la mostra immersiva "A volte basta una canzone.

