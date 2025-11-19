Voragine sulla provinciale | lavori Hera sulla rete principale dell' acquedotto frazione senza acqua
Hera informa che, per l'esecuzione di interventi urgenti e strategici sulla rete acquedottistica principale del Comune di Verucchio, si rende necessaria l'interruzione programmata del servizio idrico. L'intervento è fissato per lunedì 24 novembre, con interruzione della fornitura prevista dalle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Il lavori dell’amministrazione provinciale alla voragine sulla Sp 38 ultimati in meno di due mesi. Manca solo l’asfalto definitivo, poi basta deviazioni - facebook.com Vai su Facebook
Proseguono i lavori per la voragine che si è aperta a Ponte Verucchio. Le indicazioni per la circolazione - Si specifica che la chiusura della Via Ponte riguarda il tratto che parte all'altezza del cartello di Ponte Verucchio. Lo riporta altarimini.it
Voragine: pioggia non ferma lavori - Si lavora anche la domenica di pioggia nel cantiere di lungarno Torrigiani a Firenze dove mercoledì scorso si è aperta una voragine. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it