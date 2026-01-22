vita brillante sui social e sconosciuto al fisco incastrato un dj

Un dj della Versilia viveva una vita apparentemente ricca sui social, mostrando successi e serate animate, ma dietro questa facciata si nascondeva un profilo fiscale modesto. La sua presenza online contrastava con la reale situazione patrimoniale, portando alla scoperta di un’evasione fiscale. Questo caso evidenzia come la discrepanza tra immagine digitale e realtà economica possa essere significativa e rischiosa.

AGI - Vita brillante sui social, ma per il fisco un nullatenente o poco più. Il dj della Versilia ci teneva a fare sfoggio nella sua vita virtuale dei successi professionali, delle serate affollate per ballare al ritmo delle sue performance al mixer. Sui profili social del dj una quantità indefinita di foto e filmati che raccontavano di grandi afflussi nei locali. E le interazioni testimoniavano rapporti consolidati e una grande capacità di attrarre le persone per la riuscita delle serate. Grazie a occhi abituati a tradurre in moneta sonante la riuscita degli eventi, tutta questa attività di marketing si è rivelata un autentico boomerang per l'intraprendente dj versiliano. 🔗 Leggi su Agi.it

