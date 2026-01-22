Virtus scivolone in Eurolega col Fenerbahce
La Virtus Bologna ha subito una sconfitta in casa contro il Fenerbahçe durante la 23ª giornata di Eurolega. La partita si è conclusa con un risultato negativo per la squadra italiana, evidenziando alcune difficoltà nella fase attuale della competizione. La squadra ora si prepara a rivedere le strategie per le prossime sfide, mantenendo l'obiettivo di migliorare e rafforzare il proprio rendimento in Eurolega.
Bologna, 21 gennaio 2026 – Sconfitta casalinga per la Virtus Bologna nella 23esima giornata di Eurolega. Sul parquet della Segafredo Arena, le Vu Nere di coach Ivanovic si sono arrese ai turchi del Fenerbahce Beko Istanbul per 85-80. Per la formazione di casa, nell'occasione priva di Diarra, Smailagic e Vildoza, si tratta della 12esima sconfitta stagionale nella massima competizione continentale, a fronte di 11 vittorie. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 47-40, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: felsinei gagliardi e avanti all'intervallo. Clamoroso Edwards!
EuroLega, 23ª giornata: Horton-Tucker vince la sfida spettacolare con Edwards. Il Fenerbahçe vince a Bologna contro una coraggiosa Virtus
Virtus Bologna, Ivanovic guarda al risultato: "Contava vincere" La Virtus Bologna vince senza brillare. Ivanovic: "Non contava la qualità, ma il risultato". Attenzione alle condizioni di Edwards. Leggi su: - facebook.com facebook
