LIVE Fenerbahce-Virtus Bologna 21-26 Eurolega basket 2025 in DIRETTA | +5 e primo break della Virtus a metà secondo quarto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out. 21-26 Canestro di Jallow. 21-24 22 per Birch. 19-24 Grande lavoro di Diouf che firma il gioco da tre. 19-21 12 di Jallow in lunetta. Time out Fenerbahce. 19-20 TRIPLA DI ALSTON JR. 19-17 Colson in contropiede. 17-17 Schiaccia Bacot. Si riparte! FINE PRIMO QUARTO!! 15-17 per la Virtus. 15-17 Gran taglio di Pajola. 15-15 Bacot sigla il gioco da tre punti. 12-15 Gran canestro di Jallow. 12-13 22 di Bitim ai liberi. 10-13 JALLOW vola in contropiede. Avrà un libero supplementare. 10-11 TRIPLA DI VILDOZA. 10-8 Bel movimento di Vildoza. 10-6 Penetrazione di Melli. 🔗 Leggi su Oasport.it
