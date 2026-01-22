Vinti 500mila euro con un Miliardario New a Terracina

Una recente vincita a Terracina ha premiato un giocatore con 500.000 euro grazie a un biglietto del Gratta e vinci da 5 euro. L'informazione, avvenuta nei giorni scorsi nella provincia di Latina, testimonia come anche piccole giocate possano portare a grandi risultati. La notizia si inserisce nel contesto delle vincite importanti ottenute con il gioco a premi, senza enfasi o sensazionalismi.

Il nuovo anno ha portato una maxi vincita da mezzo milione di euro nella provincia di Latina. E’ stata registrata nei giorni scorsi a Terracina grazie a un biglietto del Gratta e vinci da 5 euro.Così è stato centrato uno dei premi massimi, quello da 500mila, previsti da “Il Miliardario New”.Il.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Gratta & Vinci, nel Padovano vinti 50mila euro con il "Mega Miliardario New"

