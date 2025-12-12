mirabilandia premiata ai tiqets remarkable venue awards 2025

Mirabilandia, il più grande parco divertimenti d'Italia, ha ricevuto il premio 'Best Family Experience' ai Tiqets Remarkable Venue Awards 2025, assegnati a Roma nella Basilica di Santa Maria Maggiore. La premiazione riconosce l'eccellenza delle esperienze offerte e il gradimento dei visitatori, consolidando la posizione del parco come destinazione preferita per le famiglie.

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d'Italia, ha conquistato ieri sera a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, il premio 'Best Family Experience' per l'Italia ai Tiqets Remarkable Venue Awards 2025, assegnato annualmente da Tiqets in base alle recensioni e al gradimento dei visitatori. I Remarkable Venue Awards premiano le migliori attrazioni e le più incredibili esperienze presenti sulla piattaforma Tiqets. I nominati vengono selezionati sulla base di 2,5 milioni di recensioni relative a venue e attività disponibili, provenienti da sei delle destinazioni di viaggio più popolari al mondo: Spagna, Italia, Francia, Benelux, Portogallo e Regno Unito & Irlanda. 🔗 Leggi su Iltempo.it