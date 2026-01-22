Vigoleno perché uno dei borghi più belli d'Italia è così speciale e unico

Vigoleno, riconosciuto tra i borghi più belli d’Italia, si distingue per la sua conformazione storica e affascinante. Circondato da antiche mura merlate del castello, il borgo offre un’atmosfera autentica e preservata nel tempo. La sua posizione e l’architettura medievale rendono Vigoleno un esempio di patrimonio culturale e paesaggistico, ideale per chi desidera scoprire un angolo di storia e tradizione italiana.

