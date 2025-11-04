Morro d' Alba arte e architettura in uno dei borghi più belli d' Italia

MORRO D'ALBA - Si apre un autunno dedicato alla cultura per il piccolo borgo marchigiano, patria del vino Lacrima, custode di eccellenze architettoniche e artistiche. Il desiderio di mettere in luce i tesori d’arte nascosti e le buone pratiche che possono valorizzarli ha motivato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

REGISTRAZIONE CONSIGLIO Comunale del 27 ottobre 2025 https://www.comune.morrodalba.an.it/it/news/registrazione-consiglio-comunale-del-27-ottobre-2025 - facebook.com Vai su Facebook

Morro d'Alba, tra scorci e passeggiate di fine estate con l'arte di Carlo Cecchi - C'è tempo fino al 5 ottobre per visitare la mostra dell'artista, padre della transavanguardia, allestita all'auditorium Santa Teleucania Morro d’Alba (Ancona), 23 settembre 2025 . Scrive ilrestodelcarlino.it

Mobilità sostenibile a Morro d'Alba tra arte, vino e natura - La Settimana Europea della Mobilità sostenibile arriva a Morro d'Alba, uno dei 700 borghi più belli d'Italia, con un weekend di attività sportive, passeggiate culturali e degustazioni, nel rispetto ... Riporta ansa.it

Green loop festival, arte e economia circolare a Morro d'Alba - Dal 9 all'11 maggio torna a Morro d'Alba, in provincia di Ancona, il Green Loop Festival, evento diffuso dedicato dell'economia circolare, occasione di incontro e confronto tra arte e ambiente. Si legge su telenord.it