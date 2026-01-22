Victoria Beckham e il ballo inopportuno al matrimonio | British Vogue smentisce Brooklyn

Recenti dichiarazioni di Brooklyn Beckham hanno riacceso la discussione sul presunto comportamento di Victoria Beckham durante il matrimonio del figlio. Tuttavia, British Vogue ha smentito le voci, confermando l’assenza di comportamenti inappropriati. La vicenda rimane oggetto di attenzione, ma le fonti ufficiali chiariscono la realtà dei fatti, offrendo una versione diversa da quella trapelata.

Il presunto ballo fuori luogo di Victoria Beckham alle nozze del figlio Brooklyn torna a far discutere dopo le dichiarazioni shock di quest'ultimo. Ma il racconto dell'epoca firmato British Vogue dice tutta un'altra cosa. In casa Beckham tira aria di burrasca in questi giorni dopo le dichiarazioni del primogenito della coppia più glamour d'Inghilterra. A tre anni dal matrimonio da sogno tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, celebrato nell'aprile 2022, un ballo torna improvvisamente al centro del gossip internazionale e a farne le spese è Victoria Beckham, l'ex Posh Spice. Un momento che oggi Brooklyn descrive come imbarazzante e fuori luogo, ma che all'epoca era passato quasi inosservato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

