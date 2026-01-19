Successo per la fiera di Avenza | Ora una programmazione seria

La fiera di Avenza, dedicata ai saldi, ha riscosso un riscontro positivo tra ambulanti e visitatori. L’evento si è dimostrato un punto di partenza importante per una programmazione più strutturata e duratura. Gli operatori hanno espresso soddisfazione per la buona affluenza e si sono detti pronti a collaborare per migliorare ulteriormente l’offerta e l’organizzazione delle future iniziative.

Gli ambulanti hanno apprezzato l’iniziativa ad Avenza sulla prima fiera dei saldi: "Buona risposta, ora lavoriamo insieme per migliorare. Alcune criticità, come la distribuzione dei banchi in alcune vie o il coordinamento operativo, sono state rilevate e riconosciute dagli stessi organizzatori. Proprio per questo, Confimpresa concorda sulla necessità di una programmazione ancora più attenta e condivisa per le prossime edizioni". Si lavora quindi per riproporre l’iniziativa con la proposta di istituire un tavolo di confronto tra enti, associazioni e operatori. Gli ambulanti che hanno partecipato alla fiera di domenica 11 gennaio ad Avenza esprimono, nel complesso, un giudizio positivo sull’iniziativa, considerata una buona occasione di lavoro e di vitalità per il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Successo per la fiera di Avenza: "Ora una programmazione seria" Leggi anche: Caos traffico alla Fiera dei morti, la Cgil: "disastro annunciato per colpa di una programmazione sbagliata" Leggi anche: “Dati ambientali errati sul teleriscaldamento. Ora serve chiarezza e una riflessione seria” Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Successo per la fiera di Avenza: "Ora una programmazione seria" - Gli ambulanti hanno apprezzato l’iniziativa ad Avenza sulla prima fiera dei saldi: "Buona risposta, ora lavoriamo insieme per migliorare. lanazione.it

Pro Loco Roddino. Bandabardò · Se mi rilasso collasso (feat. Stefano Bollani, Caparezza, Carmen Consoli, Max Gazzè, Daniele Silvestri). La Fiera del Tartufo Nero di Roddino 2025 è stata un successo inaspettato. Abbiamo parlato di tartufi, di trifulau, dei loro facebook

Eureka 2026: il 5 e 6 novembre torna la Fiera della Cultura e Creatività. Dopo il grande successo dell’edizione 2024, torna la fiera delle imprese culturali e creative alla Fiera di Pordenone. Info su eurekaexpo.com x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.