Pisa Inter probabili formazioni | Thu-La confermata sorpresa sulla destra
Pisa Inter probabili formazioni. Oggi alle ore 15:00 l’ Inter torna in campo per affrontare il Pisa all’ Arena Garibaldi, con l’obiettivo di riscattare la doppia sconfitta subita contro Milan e Atletico Madrid. La sfida assume quindi grande importanza per rialzare il morale e ritrovare continuità di risultati. Il Pisa arriva alla sfida con diverse assenze pesanti. Cuadrado e Akinsanmiro, entrambi ex della partita, resteranno fuori fino a dicembre rispettivamente per distrazione al bicipite femorale e lussazione alla spalla. Anche Esteves, Lusuardi e Stengs sono indisponibili. Gilardino dovrebbe confermare il 3-4-2-1, modulo che sta caratterizzando la sua gestione, con Calabresi favorito su Bonfanti in difesa e Tramoni e Moreo pronti a guidare la trequarti alle spalle di Nzola. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
