Una mozione presentata dal M5S a Roma, che chiede la sospensione dei rapporti con il governo israeliano, ha suscitato polemiche. La proposta, discussa oggi in consiglio, evidenzia le tensioni legate alle recenti violazioni del diritto umanitario nella Striscia di Gaza, citando fonti controverse. La discussione si inserisce in un contesto delicato, poco prima del Giorno della Memoria, e ha suscitato reazioni diverse tra le forze politiche e la società civile.

Scoppia il caso a Roma sulla mozione presentata e discussa oggi dal M5S in cui la consigliera del I municipio Federica Festa chiede la "Sospensione delle collaborazioni e dei rapporti istituzionali tra il comune di Roma e il Governo israeliano, in risposta alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario nella Striscia di Gaza", citando fonti come "il Ministro della Sanità dell’Autorità Palestinese", che altro non è che il ministro di Hamas, essendo il controllo della Striscia in mano ai terroristi. E, soprattutto, questa richiesta viene discussa a poca distanza dal giorno della memoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vergogna 5S a Roma: presentata una mozione anti-Israele poco prima del giorno della memoria

