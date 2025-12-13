Quindicesima giornata basket Eurolega 2025 26 | L’Hapoel sbanca Bologna primo ko casalingo per la Virtus
Nella quindicesima giornata della stagione Eurolega 2025/26, l’Hapoel Tel Aviv conquista una vittoria importante a Bologna, interrompendo l’imbattibilità casalinga della Virtus. La partita si conclude con un punteggio di 79-74, regalando un risultato inaspettato e segnando un momento significativo nella competizione.
Nella quindicesima giornata basket Eurolega 202526, la Virtus perde l’imbattibilità casalinga per mano dell’ Hapoel Tel Aviv, che si impone per 79-74. Gli israeliani escono alla distanza, portando a casa il match solo nell’ultimo periodo, dopo aver inseguito per larghi tratti. QUINDICESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 202526: VIRTUS BOLOGNA-HAPOEL TEL AVIV 74-79 Gli ospiti sprintano fin dai primi minuti con Bryant e Oturu sugli scudi. Questi firmano il +3 sulla Virtus, che però reagisce a sorpresa con le triple di Morgan. Dopodichè entra in gioco anche Hackett, che firma il 24-21 dopo il primo quarto. Sport.periodicodaily.com
