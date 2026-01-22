Vaticano i nuovi volti della santità

Il Vaticano annuncia l’approvazione di sei cause di beatificazione e canonizzazione, che coinvolgono figure provenienti dal Guatemala e dall’Italia. Tra i nuovi candidati alla santità ci sono uomini, donne, un sacerdote, quattro suore e un laico, riconosciuti per il loro impegno, martirio e testimonianza di fede. Questa decisione rappresenta un passo importante nel riconoscimento delle virtù e delle esperienze spirituali di persone appartenenti a contesti diversi.

Storie di martirio dal Guatemala e di straordinari testimoni della carità dall’Italia. Papa Leone XIV ha autorizzato sei decreti per altrettante cause dei santi: uomini e donne, un sacerdote, quattro suore e un laico. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

