The Witcher 4 | Chi sono i nuovi volti della serie?

The Witcher è tornato su Netflix con l’attesissima quarta stagione, l’inizio della fine per l’amata serie fantasy. Con un cast rinnovato e il ritorno dei protagonisti Geralt, Yennefer e Ciri, la penultima stagione si preannuncia ricca di azione e nuove dinamiche. Mentre Liam Hemsworth fa il suo debutto come Geralt di Rivia, affiancato da Anya Chalotra e Freya Allan, l’attenzione si concentra anche sui nuovi personaggi che si uniranno all’epico viaggio. Ecco una panoramica dei 4 nuovi personaggi chiave di The Witcher 4 che ogni fan deve conoscere. Laurence Fishburne è Regis: Il Vampiro Colto. Una delle aggiunte più entusiasmanti al cast di The Witcher 4 è Laurence Fishburne nel ruolo di Regis. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

