Recentemente, si è acceso uno scontro pubblico tra Valentino Rossi e suo padre Graziano, con accuse riguardanti questioni finanziarie. Dopo le dichiarazioni del campione sulla relazione con la compagna del padre, Graziano Rossi ha deciso di rispondere, portando alla luce la propria versione dei fatti. Questa vicenda evidenzia le tensioni familiari che coinvolgono il noto motociclista e il padre, aprendo un dibattito sulla riservatezza e i rapporti personali.

Lo scontro fra Valentino Rossi e suo padre Graziano è ormai di dominio pubblico. Dopo la denuncia del campione fatta nei confronti della compagna del padre, il signor Rossi ha deciso di rispondere, svelando la sua verità. L’attacco di papà Graziano a Valentino Rossi. Intervistato da Dentro la Notizia, il signor Graziano Rossi, papà di Valentino e colui che gli ha trasmesso la passione per le due ruote, ha voluto replicare al figlio. I fatti a cui si fa riferimento risalgono a qualche settimana fa quando Valentino Rossi ha deciso di presentare una denuncia presso la procura di Pesaro nei confronti di Ambra Arpino, compagna del padre. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Valentino Rossi, papà Graziano lo attacca: “Ha bisogno dei miei soldi”

Papà Graziano contro Valentino Rossi, la battaglia per l’eredità di famiglia: “Vuole i miei soldi”La disputa tra Papà Graziano e Valentino Rossi si è trasformata in un conflitto legale, con accuse di circonvenzione d'incapace da parte del campione contro la donna coinvolta.

La guerra dei Rossi: Valentino e papà Graziano in tribunale per soldi spariti da un contoLa disputa tra Valentino Rossi e suo padre Graziano riguarda la presunta sottrazione di fondi da un conto bancario.

«Ambra non ha sottratto dei soldi a nessuno. Non può essere che la mia compagna mi sottragga soldi e poi… che cosa siamo Tutti i soldi che lei ha avuto da me glieli ho dati io volutamente». Graziano Rossi prende posizione dopo che Valentino Rossi ha pr