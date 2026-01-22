Una folla in piazza San Marco attende l' arrivo della fiaccola
In piazza San Marco si è radunata una folla in attesa dell’arrivo della fiaccola. La piazza si anima con attività sul palco e con le postazioni degli stand Coca-Cola, creando un’atmosfera di attesa e partecipazione. L’evento coinvolge la comunità locale e i visitatori, offrendo un momento di condivisione e tradizione in un contesto storico e culturale.
Una folla è già radunata in piazza San Marco in attesa dell'arrivo della fiaccola. Animazione sul palco e coda agli stand della Coca-Cola.L'arrivo della fiamma in piazza è atteso intorno alle 19.30.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
L’arrivo della fiaccola olimpica. Partito il conto alla rovescia. In piazza Cavour sarà una festaGiovedì 15 gennaio, Abbiategrasso si prepara ad accogliere il passaggio della fiaccola olimpica, simbolo delle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.
Leggi anche: Vendita San Siro, oggi giorno storico per Inter e Milan: in arrivo il rogito! Si attende l’ufficialità
Argomenti discussi: Tutti cantano Sanremo, Carlo Conti tra la folla in piazza di Spagna a Roma; Auto sulla folla in piazza San Carlo: respinta la richiesta della compagnia assicurativa che chiedeva di uscire dal processo; Trieste alza la voce per l’Iran: una piazza, una memoria collettiva, una responsabilità globale; Concerto in piazza a Monreale, quattordicenne bloccato tra la folla con una pistola giocattolo: denunciato.
Teheran, manifestanti in piazza Punak con fuochi d’artificio e luci dei cellulariI filmati pubblicati sui social media mostrano una folla radunata in piazza Punak a Teheran, in Iran, che canta slogan mentre fuochi d'artificio esplodono ... panorama.it
Proteste in piazza Punak: e dal corteo partono fuochi d'artificioI filmati UGC pubblicati sui social media mostrano una folla radunata in piazza Punak a Teheran, in Iran, che canta slogan mentre fuochi d'artificio esplodono nel cielo. Queste ultime manifestazioni s ... ilgiornale.it
Carlo Conti in Piazza di Spagna, a Roma, per lo spot di Sanremo 2026: la folla intona "Con te partirò". Il video di Amica.it - facebook.com facebook
La folla rimasta fuori dall'ingresso contingentato per #Capodanno in piazza Duomo a #Milano, attimi di tensione verso la mezzanotte x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.