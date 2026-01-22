Una folla in piazza San Marco attende l' arrivo della fiaccola

In piazza San Marco si è radunata una folla in attesa dell’arrivo della fiaccola. La piazza si anima con attività sul palco e con le postazioni degli stand Coca-Cola, creando un’atmosfera di attesa e partecipazione. L’evento coinvolge la comunità locale e i visitatori, offrendo un momento di condivisione e tradizione in un contesto storico e culturale.

