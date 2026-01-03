Giovedì 15 gennaio, Abbiategrasso si prepara ad accogliere il passaggio della fiaccola olimpica, simbolo delle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. L’evento, che si svolgerà in piazza Cavour, rappresenta un momento di condivisione e di entusiasmo per la comunità locale, in vista della cerimonia di apertura prevista per il 6 febbraio allo stadio di San Siro.

Giovedì 15 gennaio la città di Abbiategrasso respirerà lo spirito olimpico in occasione del passaggio della fiamma che dovrà accendere il tripode allo stadio di San Siro, quando il prossimo 6 febbraio ci sarà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. I tedofori arriveranno alle 12,30 in via Novara, dopo che nella stessa mattinata la fiaccola avrà dapprima sostato a Busto Arsizio e Magenta. Dall’incrocio con via Galli, la fiaccola proseguirà lungo le strade del centro cittadino, passando per via Serafino dell’Uomo, sino a raggiungere il parco Gerli in via Sforza. In piazza Cavour l’attesa del passaggio della fiaccola sarà animata, dalle 11. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’arrivo della fiaccola olimpica. Partito il conto alla rovescia. In piazza Cavour sarà una festa

