Un Posto al Sole anticipazioni 23 gennaio | arriva la nuova cliente americana dei Cantieri
Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nell'universo di Un Posto al Sole inizia ad aleggiare la presenza di Eleonor Rice, il personaggio interpretato da Whoopi Goldberg, che entrerà come guest star a tutti gli effetti la prossima settimana. Nell' episodio di venerdì 23 gennaio Roberto e Marina riporranno molte speranze nella nuova cliente americana che incontreranno brevemente: la speranza per la ripresa dei Cantieri. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà. L'appuntamento è, come sempre, alle 20. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Un Posto al Sole, anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026: Roberto e Marina cercano di rilanciare i CantieriEcco le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 19 al 23 gennaio 2026.
Un posto al sole, anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026: Vinicio Gagliotti è la chiave per risolvere la crisi ai Cantieri?Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 19 al 23 gennaio 2026.
Anticipazioni Un Posto al Sole 26 – 30 gennaio 2026Un Posto al Sole: scopri le anticipazioni dal 26 al 30 gennaio. Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... tvserial.it
Whoopi Goldberg a Palazzo Palladini! L’attrice debutta domani nel cast di Un posto al solePer l'attrice americana l'esperienza napoletana è un ulteriore tassello non solo della sua grande carriera, ma anche del rapporto strettissimo che ha con l'Italia ... iodonna.it
In occasione del 30° anniversario di "Un posto al sole" entra nel cast una star internazionale. Dal 23 gennaio, il premio Oscar, #WhoopiGoldberg debutta nel daily drama con una storyline speciale che la vedrà protagonista accanto ai personaggi più amati. x.com
NEWS Whoopi Goldberg in “Un Posto al Sole”: la soap di Rai 3 si regala una guest star internazionale. Curiosità alle stelle: come entrerà nella trama #WhoopiGoldberg #unpostoalsole #Rai3 #tv #spettacolo #Fiction #soapopera - facebook.com facebook
