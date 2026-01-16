Un Posto al Sole anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026 | Roberto e Marina cercano di rilanciare i Cantieri

Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 19 al 23 gennaio 2026. Dopo gli eventi con Gennaro Gagliotti, Roberto Ferri e Marina Giordano si concentrano sul tentativo di rilanciare i Cantieri, affrontando le sfide e le decisioni necessarie per il futuro dell'azienda. La settimana si svilupperà attraverso incontri e decisioni importanti, che porteranno i personaggi a confrontarsi con nuove opportunità e ostacoli.

© US Rai Dopo quanto accaduto con Gennaro Gagliotti, la missione di Marina Giordano e Roberto Ferri sarà soltanto una: cercare di rilanciare i Cantieri. Proprio per questo, nel corso delle prossime puntate di Un Posto al Sole, i due imprenditori decidono di incontrare una misteriosa cliente americana. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, Un Posto al Sole è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. La soap si può vedere anche in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. Ecco le anticipazioni. Un Posto al Sole, anticipazioni da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio 2026.

