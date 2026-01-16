Un Posto al Sole anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026 | Roberto e Marina cercano di rilanciare i Cantieri

Da davidemaggio.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 19 al 23 gennaio 2026. Dopo gli eventi con Gennaro Gagliotti, Roberto Ferri e Marina Giordano si concentrano sul tentativo di rilanciare i Cantieri, affrontando le sfide e le decisioni necessarie per il futuro dell'azienda. La settimana si svilupperà attraverso incontri e decisioni importanti, che porteranno i personaggi a confrontarsi con nuove opportunità e ostacoli.

© US Rai Dopo quanto accaduto con Gennaro Gagliotti, la missione di Marina Giordano e Roberto Ferri sarà soltanto una: cercare di rilanciare i Cantieri. Proprio per questo, nel corso delle prossime puntate di Un Posto al Sole, i due imprenditori decidono di incontrare una misteriosa cliente americana. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana,  Un Posto al Sole  è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. La soap si può vedere anche in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. Ecco le  anticipazioni. Un Posto al Sole, anticipazioni da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

un posto al sole anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026 roberto e marina cercano di rilanciare i cantieri

© Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026: Roberto e Marina cercano di rilanciare i Cantieri

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026: Vinicio Gagliotti è la chiave per risolvere la crisi ai Cantieri?

Leggi anche: Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 19 Al 23 Gennaio 2026: Nunzio divide Rossella!

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 19 gennaio 2026: Vinicio torna a Napoli e Alberto affascinato da una donna; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 5 al 9 gennaio: Raffaele sconvolge tutti; Un posto al sole, le anticipazioni: Nunzio non riesce a staccarsi dai social; Un Posto al Sole, spoiler nuove puntate: una misteriosa cliente arriva ai Cantieri.

posto sole anticipazioni 19Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 19 gennaio 2026: Vinicio torna a Napoli e Alberto affascinato da una donna - Le trame di UPAS di lunedì 19 gennaio 2026: Raffaele e Ornella sempre più distanti, la fine di Gagliotti riporta a casa il fratello. libero.it

posto sole anticipazioni 19Un posto al sole: ai Cantieri arriva Whoopi Goldberg - Le trame di UPAS per la settimana dal 19 al 23 gennaio 2026: spunta un'armatrice unica. libero.it

posto sole anticipazioni 19Anticipazioni Un Posto al Sole 19 – 23 gennaio 2026 - Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... tvserial.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.