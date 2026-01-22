Ucraina, Zelensky verso Davos. Popolazione al freddo

Il presidente ucraino Zelensky si dirige verso Davos, dove parteciperà a incontri di natura politica ed economica. Nel frattempo, molte persone in Ucraina continuano a vivere in condizioni difficili, spesso al freddo a causa del conflitto in corso. L’arrivo di Zelensky in Svizzera segna un momento importante nel dialogo internazionale sulla situazione ucraina, con attesi interventi e incontri di rilievo.

Il presidente ucraino Zelensky è arrivato in Svizzera, dove incontrerà Donald Trump mentre il suo intervento è previsto per le 14.30. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Ucraina, popolazione al buio. Zelensky non va a DavosIn un contesto di crescente tensione in Ucraina, il presidente Zelensky ha deciso di non partecipare a Davos, mentre nella notte si sono intensificati gli attacchi russi su varie città, tra cui Odessa e Kiev.

Ucraina, Zelensky non va a Davos. Il paese al buio e al freddoL'Ucraina attraversa una difficile fase di crisi energetica, con oltre un milione di abitazioni a Kiev prive di elettricità e molte zone del paese colpite dal freddo intenso.

Ucraina: Kiev, 'Zelensky in viaggio verso Davos'Kiev, 22 gen. (Adnkronos/Afp) - Volodymyr Zelensky è in viaggio verso il Forum economico di Davos. Lo ha dichiarato la presidenza ucraina, senza ... iltempo.it

Ucraina, Zelensky in viaggio verso Davos, alle 13 incontrerà Trump – La direttaIl presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky (Foto AP/Alex Brandon)Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky (Foto AP/Alex ... msn.com

#Ucraina , #Zelensky è arrivato a #Davos2026 per fare il suo intervento al Forum e incontrare #Trump x.com

Zelensky arrivato a Davos, l'incontro con Trump alle 13. Witkoff: 'I colloqui tra Ucraina-Russia ridotti a una sola questione'. Il Cremlino non commenta #ANSA - facebook.com facebook