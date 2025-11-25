Nessun dietrofront Paramount vuole licenziare 35 dipendenti a Milano

25 nov 2025

Nessuna marcia indietro. Paramount conferma di voler licenziare 30 tra impiegati e quadri, oltre a cinque dirigenti. “Nonostante le proposte avanzate, dalla cassa integrazione straordinaria ai prepensionamenti, dalle ricollocazioni alla tutela delle categorie protette, la direzione ha confermato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

