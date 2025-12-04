Startup e imprenditori italiani chiedono un Digital Omnibus più ambizioso | Serve un intervento coraggioso per rilanciare la competitività europea
Oggi alla Camera dei Deputati la presentazione dell’appello per una revisione strutturale delle norme digitali europee, a partire dall’AI Act. Roma, 3 dicembre 2025 – Si è tenuta oggi alle ore 17:30, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati (Via della Missione, 4), la presentazione dell “’Appello per un Digital Omnibus più ambizioso”, un appello urgente dell’ecosistema dell’innovazione italiana per una riforma strutturale del quadro normativo digitale europeo. L’iniziativa, promossa dall’On. Andrea Volpi e l’On. Antonio Giordano, in collaborazione con Italian Tech Alliance, ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), Zest, ed AI Salon, vede la partecipazione di una vasta coalizione di attori dell’innovazione italiana, tra cui DataPizza, HEU, Beelzebub, Tropico Security, LTV e numerose altre realtà del settore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
