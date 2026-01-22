Trump vuole riportare l’ordine internazionale all’Ottocento

Secondo la strategia di sicurezza nazionale dell’amministrazione Trump, l’ordine mondiale liberale mantenuto dagli Stati Uniti è giunto al termine. L’obiettivo è un ritorno a un sistema internazionale più in linea con le dinamiche dell’Ottocento, segnato da interessi nazionali e rivalità tra grandi potenze, piuttosto che da un ordine globale basato sulla cooperazione e le istituzioni internazionali.

L’amministrazione Trump lo ha messo nero su bianco nella sua National Security Strategy: l’ordine mondiale liberale dominato dagli Stati Uniti è finito. Non perché gli Stati Uniti si siano dimostrati materialmente incapaci di sostenerlo. L’ordine americano è finito perché gli Stati Uniti hanno deciso di non voler più svolgere il ruolo, senza precedenti storici, di garanti della sicurezza globale. La potenza americana che ha sostenuto l’ordine mondiale degli ultimi 80 anni verrà ora usata, invece, per distruggerlo. Gli americani stanno entrando nel mondo più pericoloso che abbiano conosciuto dalla Seconda guerra mondiale, un mondo che farà apparire la Guerra fredda come un gioco da ragazzi e il periodo post–Guerra fredda come un paradiso. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

