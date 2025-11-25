Trump spinge per il ritorno di Rush Hour 4 | perché vuole riportare in vita il buddy-cop anni ’90

Rush Hour sta per tornare al cinema dopo quasi vent’anni, e dietro il rilancio non c’è solo la nostalgia: secondo diverse fonti, anche il presidente Donald Trump avrebbe spinto perché il quarto capitolo vedesse la luce. Grande fan dei film d’azione anni ’90, Trump vedrebbe nella saga un’occasione per riportare sul grande schermo un modello di eroe più “tradizionale”, coraggioso e diretto, proprio come quelli che hanno segnato quell’epoca. Paramount ha confermato che distribuirà Rush Hour 4, con il ritorno di Jackie Chan e Chris Tucker diretti da Brett Ratner. La trilogia originale, uscita tra il 1998 e il 2007, ha incassato 850 milioni di dollari e reso la serie un cult del genere buddy-cop. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

