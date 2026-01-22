Trump lancia l’ultimatum a Putin dopo l’incontro con Zelensky a Davos | La guerra deve finire

Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha incontrato Volodymyr Zelensky, sottolineando l’importanza di un rapido termine del conflitto. In un contesto di crescente attenzione internazionale, l’ex presidente statunitense ha lanciato un appello a Vladimir Putin, affermando che la guerra deve arrivare a una fine. Questo episodio si inserisce in un quadro di evoluzioni diplomatiche che influenzano gli equilibri globali del 2026.

L’agenda diplomatica internazionale registra oggi un passaggio di rilievo, destinato ad attirare l’attenzione di L’incontro avvenuto al World Economic Forum di Davos tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky segna un momento di estrema rilevanza negli equilibri geopolitici mondiali del 2026. La cornice del forum svizzero è diventata il palcoscenico per un confronto serrato della durata di circa un’ora, durante il quale il presidente statunitense ha cercato di riprendere in mano le redini di una mediazione che appare ogni giorno più complessa. Nonostante le premesse incerte della vigilia e i mancati progressi nei colloqui avvenuti precedentemente in Florida, la pressione esercitata da Trump attraverso dichiarazioni pubbliche molto forti ha spinto il leader ucraino a presentarsi all’appuntamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

