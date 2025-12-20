incontro a tre con zelensky putin e trump per far finire subito la guerra in ucraina

Gli Stati Uniti hanno proposto un formato di incontro che coinvolga Ucraina, Russia, Stati Uniti e rappresentanti dell'Unione europea come parte di possibili colloqui di pace. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un colloquio a Kiev con il primo ministro portoghese Luis Montenegro e i rappresentanti dei media. "In effetti, gli Stati Uniti hanno affermato che avrebbero tenuto un incontro separato con i rappresentanti del Cremlino. E hanno proposto un format del genere: Ucraina, America, Russia e, probabilmente, rappresentanti dell'Europa", ha detto Zelensky. "Sarebbe logico tenere un incontro congiunto dopo aver compreso il possibile esito dell'incontro già svoltosi tra America e Ucraina", ha aggiunto il leader ucraino, "il nostro team mi contatterà, mi comunicherà i risultati del primo round di colloqui e poi capiremo cosa fare con il proseguimento". 🔗 Leggi su Iltempo.it

