Tramvia abbattuti i pini in piazza Donatello davanti al cimitero degli Inglesi

A Firenze, in piazza Donatello davanti al cimitero degli Inglesi, sono stati abbattuti alcuni pini, un intervento programmato da tempo. Nonostante fosse previsto, l’evento ha suscitato reazioni e riflessioni sulla gestione del verde urbano e sulla sicurezza delle aree pubbliche. La decisione fa parte di un piano di interventi mirati alla manutenzione e alla tutela della sicurezza dei cittadini, mantenendo un equilibrio tra natura e esigenze della città.

Firenze, 22 gennaio 2026 – L'abbattimento era previsto, ma la scena ha comunque colpito nel profondo. Vedere cadere uno dopo l'altro i pini che per decenni hanno ombreggiato l'ingresso del cimitero degli Inglesi, in piazzale Donatello, ha sollevato un'ondata di reazioni indignate. Sui social, in tanti hanno parlato di " scempio ", "lutto verde", "ferita alla memoria e alla bellezza". Non si trattava di alberi qualunque, ma di un piccolo presidio di quiete e natura in una delle zone più trafficate di Firenze. Gli abbattimenti sono legati all'avanzamento del cantiere della tramvia 3.2.1, che collegherà piazza della Libertà a Bagno a Ripoli.

