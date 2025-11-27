Pini abbattuti al Parco Margherita la rabbia degli abitanti | Erano bellissimi ma non potati da anni

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due pini abbattuti al Corso Vittorio Emanuele, altezza parco Margherita: "Non venivano curati, ma erano sani". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

pini abbattuti parco margheritaPini abbattuti al Parco Margherita, la rabbia degli abitanti: “Erano bellissimi, ma non potati da anni” - Sono stati abbattuti ieri i due pini di Corso Vittorio Emanuele, all'altezza di via del Parco Margherita. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Pini Abbattuti Parco Margherita