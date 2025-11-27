Pini abbattuti al Parco Margherita la rabbia degli abitanti | Erano bellissimi ma non potati da anni
Due pini abbattuti al Corso Vittorio Emanuele, altezza parco Margherita: "Non venivano curati, ma erano sani". 🔗 Leggi su Fanpage.it
