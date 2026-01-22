Tra spiritualità mostre e divertimento Una settimana dedicata agli oratori

Una settimana dedicata agli Oratori abbiatensi, un'occasione per scoprire aspetti spirituali, culturali e di svago. Si apre sabato alle 16 al Centro Mater Misericordiae con la presentazione di

Una settimana dedicata agli Oratori abbiatensi. Si inizierà sabato alle 16, con la presentazione al Centro Mater Misericordiae di Profezie per la pace, mostra itinerante ospitata nella Chiesa di San Bernardino. Organizzata da ragazzi di Bergamo e Milano in occasione della 46 edizione del Meeting per l’amicizia tra i popoli, attraverso storie vere di persone che, in contesti di conflitto hanno realizzato esperienze di pace, l’allestimento vuole dimostrare che è possibile essere operatori di pace anche nelle difficoltà. Dalla Palestina a Haiti, passando per il Rwanda e Myanmar, la mostra offre dieci testimonianze di artigiani di una pace costruita dal basso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Lo spirito del Natale illumina le mostre. Arte e spiritualitàL’atmosfera natalizia si accende tra arte e spiritualità con la mostra di Anna Mangiarotti presso Palazzo Marino.

Leggi anche: Vocazioni e spiritualità: la Diocesi di Forlì-Bertinoro invita a una settimana di preghiera

Terra Murata in mostra in Toscana, Procida raccontata in immaginiLa mostra Terra Murata tra storia e spiritualità porta a Impruneta le immagini e l’anima di Procida in un viaggio tra fede e cultura. ilgolfo24.it

A Impruneta la mostra 'Terra Murata tra storia e spiritualità': luoghi, riti e testimonianze dell'isola di ProcidaTra le arcate del Loggiato del Pellegrino, la memoria di Procida incontra la storia medicea dell’Impruneta in un dialogo visivo che attraversa luoghi, ... gonews.it

La magia delle feste continua a #PalazzoLombardia con due mostre gratuite: • "Rosso Oro - I colori del Natale nell'arte moderna e contemporanea". Dipinti, sculture, installazioni e fotografie che esplorano simboli e spiritualità del Natale da Lucio Fontana ad A - facebook.com facebook