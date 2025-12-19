L’atmosfera natalizia si accende tra arte e spiritualità con la mostra di Anna Mangiarotti presso Palazzo Marino. Fino all’11 gennaio 2026, i visitatori potranno immergersi in un’esperienza unica, ammirando il raro Polittico di Monte San Martino di Carlo e Vittore Crivelli, un capolavoro del Quattrocento che racconta secoli di storia e fede. Un’occasione imperdibile per scoprire il patrimonio artistico nel cuore di Milano.

© Quotidiano.net - Lo spirito del Natale illumina le mostre. Arte e spiritualità

di Anna Mangiarotti Come ormai da tradizione, Palazzo Marino (sede del Comune di Milano, piazza Scala) ospita in Sala Alessi una mostra di Natale visitabile gratis: fino all’11 gennaio 2026 sarà possibile ammirare il Polittico di Monte San Martino di Carlo e Vittore Crivelli, opera del Quattrocento che raramente ha lasciato la sua sede originaria nella chiesa di San Martino Vescovo a Monte San Martino (Macerata). Complessa ‘macchina’ pittorica, datata intorno al 1490 e composta da dieci tavole, con una predella raffigurante Cristo benedicente tra i dodici apostoli. Al centro, la Vergine con il Bambino evoca il Mistero natalizio, offrendo ai visitatori un’esperienza artistica e spirituale di grande intensità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

