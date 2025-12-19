Lo spirito del Natale illumina le mostre Arte e spiritualità
L’atmosfera natalizia si accende tra arte e spiritualità con la mostra di Anna Mangiarotti presso Palazzo Marino. Fino all’11 gennaio 2026, i visitatori potranno immergersi in un’esperienza unica, ammirando il raro Polittico di Monte San Martino di Carlo e Vittore Crivelli, un capolavoro del Quattrocento che racconta secoli di storia e fede. Un’occasione imperdibile per scoprire il patrimonio artistico nel cuore di Milano.
di Anna Mangiarotti Come ormai da tradizione, Palazzo Marino (sede del Comune di Milano, piazza Scala) ospita in Sala Alessi una mostra di Natale visitabile gratis: fino all’11 gennaio 2026 sarà possibile ammirare il Polittico di Monte San Martino di Carlo e Vittore Crivelli, opera del Quattrocento che raramente ha lasciato la sua sede originaria nella chiesa di San Martino Vescovo a Monte San Martino (Macerata). Complessa ‘macchina’ pittorica, datata intorno al 1490 e composta da dieci tavole, con una predella raffigurante Cristo benedicente tra i dodici apostoli. Al centro, la Vergine con il Bambino evoca il Mistero natalizio, offrendo ai visitatori un’esperienza artistica e spirituale di grande intensità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
