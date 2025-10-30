Civita di Bagnoregio tra i borghi che fanno sognare è tra i più cercati d' Italia
Lo studio “I borghi italiani online”, realizzato da Moveo, il magazine di Telepass, ha analizzato l'interesse degli utenti del web verso i borghi italiani inseriti nella lista dell'associazione “I borghi più belli d'Italia”. “L'obiettivo - spiegano gli autori - non è quello di stabilire quale sia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Medieval Civita di Bagnoregio, Italy - facebook.com Vai su Facebook
Civita di Bagnoregio tra i borghi più cercati d’Italia nel 2024: in alcuni mesi anche al primo posto - Il sindaco Luca Profili ha diffuso la lieta novella che conferma l'interesse turistico del sito candidato Unesco BAGNOREGIO - Da etrurianews.it
Borghi italiani, ecco i più amati (e cercati) online - L'Osservatorio Telepass 2025 torna a raccontare l'interesse per i piccoli centri storici, che cresce del 52% in un solo anno. Lo riporta repubblica.it
Turismo, cresce l'interesse per i borghi: fra i più cercati anche Civita di Bagnoregio, Sperlonga e Percile - Negli ultimi anni, l’interesse per i borghi italiani è cresciuto esponenzialmente: +52% rispetto all’anno scorso. Scrive msn.com