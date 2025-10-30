Civita di Bagnoregio tra i borghi che fanno sognare è tra i più cercati d' Italia

Lo studio “I borghi italiani online”, realizzato da Moveo, il magazine di Telepass, ha analizzato l'interesse degli utenti del web verso i borghi italiani inseriti nella lista dell'associazione “I borghi più belli d'Italia”. “L'obiettivo - spiegano gli autori - non è quello di stabilire quale sia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it