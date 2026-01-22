Toscana capo del personale della Regione arriva primo alla selezione bandita dal suo ufficio

Il capo del personale della Regione Toscana ha ottenuto il miglior punteggio nella selezione indetta dal suo ufficio. La valutazione si è basata principalmente sugli incarichi ricoperti nel corso di vent’anni di esperienza nella pubblica amministrazione. La selezione ha evidenziato la consolidata competenza del candidato in ambito amministrativo e gestionale, confermando la sua posizione di rilievo all’interno dell’ente regionale.

C’è un tema di opportunità riguardo un bando della regione Toscana vinto dal direttore generale dell’organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro” Giovanni Palumbo Indetto, nel 2024, con un decreto dirigenziale dalla responsabile da un dipartimento che si trova proprio sotto Palumbo, si è trattato di una procedura comparativa basata sui documenti, senza una prova orale o scritta. Quindi diversa da un concorso ordinario, per titoli e vincolata da criteri che derivano dal Contratto collettivo nazionale. Dalla Regione spiegano anche che partecipare era un suo diritto di dipendente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Toscana, capo del personale della Regione arriva primo alla selezione bandita dal suo ufficio Il capo del personale arriva primo alla selezione bandita dal suo ufficioIl capo del personale, Giovanni Palumbo, ha ottenuto il primo posto nella selezione bandita dal suo ufficio. Leggi anche: Personale della Regione, la Giunta autorizza nuovi profili: arriva l'ispettore del lavoro La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Regione Toscana, capo del personale arriva primo alla selezione bandita dal suo ufficio; Il capo del personale della Regione Toscana arriva primo alla selezione bandita dal suo ufficio; Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito in visita a Firenze; Fp Cgil diffida l'Asl Toscana Nord Ovest: contestato il nuovo regolamento sull'orario di lavoro dei dirigenti. Il capo del personale della Regione Toscana arriva primo alla selezione bandita dal suo ufficioÈ stato indetto nel 2024, con un decreto dirigenziale dalla responsabile da un dipartimento che si trova proprio sotto Giovanni Palumbo. Dalla Regione spiegano anche che partecipare era suo diritto ... msn.com Toscana. Al via la velocizzazione delle assunzioni del personale sanitarioIl presidente della Regione Giani ha firmato l’ordinanza numero 108 che semplifica le procedure di assunzione. Per quelle a tempo indeterminato sarà possibile attingere dalla graduatorie in vigore, e ... quotidianosanita.it SAVE THE DATE Venerdì 30 e Sabato 31 gennaio la Toscana ospiterà il Capo allenatore della Nazionale maggiore femminile Fabio Roselli, l'assistente allenatore Plinio Sciamanna e l'Azzurra Sara Mannini per una serie di appuntamenti legati alla formazi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.