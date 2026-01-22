The Trump show ovvero l’attitudine di quel Presidente di recitare a soggetto

L’atteggiamento di Donald Trump, definito come un “carrarmato umano”, si è manifestato ancora una volta attraverso una partecipazione inaspettata al WEF di Davos, poco prima della pausa dell’evento. Come in passato, questa scelta riflette il suo stile di comunicazione diretto e spesso provocatorio, che si distingue per la sua attitudine a recitare a soggetto, influenzando il panorama politico e mediatico internazionale.

Come era già accaduto in passato in altre occasioni del genere, è partito. Il Donald per tutte le occasioni, poco prima che suonasse la campanella del time out per poter partecipare al WEF di Davos, CH, ligio al suo appellativo di “carrarmato umano”, ha finito con il decidere di essere presente a quel summit. Ha dato così conferma in toto della sua fama di castigamatti e ieri, a quell’ assise, si è esibito. Con un soliloquio durato all’incirca un’ ora, in buona sostanza ha detto tutto e il contrario dello stesso, rasentando in molti passaggi il turpiloquio. Non ha risparmiato commenti da scaricatore di porto sull’ operato di Powell, presidente della FED e su quel registro si è articolata la sua gimkana verbale tra grammatica e sintassi tirate per i capelli.🔗 Leggi su Ildenaro.it

