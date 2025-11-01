' Disastri Ovvero quel che resta' al Teatro Nuovo di Pisa

Pisatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giorno 7 novembre alle ore 21:00 il Teatro Nuovo ospiterà ‘Disastri, ovvero quel che resta’, produzione e concept firmati Pilar Ternera e A.D.D.A., spettacolo frutto di un progetto triennale a tappe.Resa scenica del presente sospeso, ‘Disastri, ovvero quel che resta’ nasce da una spinta. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

