' Disastri Ovvero quel che resta' al Teatro Nuovo di Pisa
Il giorno 7 novembre alle ore 21:00 il Teatro Nuovo ospiterà ‘Disastri, ovvero quel che resta’, produzione e concept firmati Pilar Ternera e A.D.D.A., spettacolo frutto di un progetto triennale a tappe.Resa scenica del presente sospeso, ‘Disastri, ovvero quel che resta’ nasce da una spinta. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
