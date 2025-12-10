VIDEO | Stadio-clinica e conflitto di interessi di Stefano Bandecchi le Iene arrivano a Terni
Le Iene di Italia 1 indagano sul presunto conflitto di interessi del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, coinvolto nel progetto dello stadio-clinica della Ternana. Un servizio che mette in luce le potenziali criticità e questioni etiche legate alla gestione di questo importante progetto cittadino.
Servizio delle Iene di Italia 1 sul presunto conflitto di interessi del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, nel progetto stadio-clinica della Ternana. Daniele Bonistalli, inviato del programma Mediaset, ricostruisce la vicenda dall’arrivo in rossoverde di Bandecchi fino al ricorso al Tar. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Ternana, stadio clinica: “Rimesso insieme un progetto parzialmente separato”. Progetto esecutivo e due stralci funzionali
Ternana, stadio-clinica: individuati i primi due settori per la demolizione. Progetto esecutivo, murale e accantieramento
Ternana, stadio-clinica: sopralluogo della Soprintendenza per la salvaguardia dei murale: gli scenari
Stadio clinica, pampepato e adesso anche le luminarie: Terni sempre in guerra contro Perugia #terni #natale #umbria #guerra #donna #Luminarie #clinica Vai su Facebook
Stadio-clinica, la Ternana cambia rotta. Cosa c'è dietro la svolta Vai su X
Stadio-Clinica, il confronto si riaccende: primo contatto tra Proietti e Bandecchi | VIDEO - L’immagine scelta da Stefano Bandecchi per accompagnare il proprio messaggio – un trombettiere dell’esercito che suona la sveglia come richiamo all’adunata – ha sintetizzato in pochi istanti il clima ... Si legge su ternananews.it
