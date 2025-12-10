VIDEO | Stadio-clinica e conflitto di interessi di Stefano Bandecchi le Iene arrivano a Terni

Le Iene di Italia 1 indagano sul presunto conflitto di interessi del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, coinvolto nel progetto dello stadio-clinica della Ternana. Un servizio che mette in luce le potenziali criticità e questioni etiche legate alla gestione di questo importante progetto cittadino.

Servizio delle Iene di Italia 1 sul presunto conflitto di interessi del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, nel progetto stadio-clinica della Ternana. Daniele Bonistalli, inviato del programma Mediaset, ricostruisce la vicenda dall’arrivo in rossoverde di Bandecchi fino al ricorso al Tar. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

