Telese Terme si accende di meraviglia | successo per l’inaugurazione del Magico Natale della Pro Loco Telesia
Tempo di lettura: 3 minuti Un’atmosfera di festa e una grande partecipazione popolare hanno salutato ieri pomeriggio l’avvio ufficiale di “Magico Natale a. Telese”, il cartellone di eventi curato dalla Pro Loco Telesia APS che accompagnerà la cittadina termale fino al nuovo anno. L’inaugurazione, svoltasi venerdì 5 dicembre, ha visto la presenza al completo delle autorità civili, militari e religiose, a testimonianza della forte sinergia tra le istituzioni e l’associazione. La cerimonia si è aperta con i saluti del Sindaco Giovanni Caporaso, seguiti da un sentito momento di preghiera e benedizione affidato a don Giammaria Cipollone, parroco della chiesa di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
