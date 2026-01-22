Tar sempre più anti-governo | Illegittima la precettazione dello sciopero del novembre 2023

Il Tar del Lazio ha recentemente dichiarato illegittima la precettazione dello sciopero previsto per novembre 2023, aggiungendosi a un quadro di decisioni giudiziarie contrarie alle misure del governo Meloni. Questa sentenza si inserisce in un contesto di crescente tensione tra istituzioni e autorità amministrative, evidenziando le sfide legali e politiche che caratterizzano il dibattito sulle modalità di gestione dei diritti dei lavoratori.

Dopo pochi giorni dall'emissione di un altro verdetto che aveva fatto discutere politicamente molto, arriva un'altra sentenza del Tar (questa volta del Lazio) che cerca in qualche modo di mettere i bastoni tra le ruote al governo Meloni. Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale, infatti, il provvedimento con il quale il ministero dei Trasporti aveva imposto la precettazione e la riduzione a quattro ore dello sciopero nazionale di tutti i servizi pubblici e privati indetto per il 17 novembre 2023 " non appare congruamente motivato ed è stato adottato, nella specie, in carenza del fondamentale presupposto che soltanto lo può giustificare ".

