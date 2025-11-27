Sciopero del 28 novembre corteo a Genova con Greta Thunberg | Video | Precettazione al San Martino

Sciopero nazionale venerdì 28 novembre indetto dai sindacati di base e Usb contro la manovra. A Genova manifestazione con Greta Thunberg, Francesca Albanese e Thiago Avila. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

