Sciopero del 28 novembre corteo a Genova con Greta Thunberg | Video | Precettazione al San Martino

Sciopero nazionale venerdì 28 novembre indetto dai sindacati di base e Usb contro la manovra. A Genova manifestazione con Greta Thunberg, Francesca Albanese e Thiago Avila. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sciopero del 28 novembre, corteo a Genova con Greta Thunberg | Video | Precettazione al San Martino

Scopri altri approfondimenti

Domani, 28 novembre 2025, è previsto uno sciopero generale: possibili disagi anche sulla rete Atac, Cotral e Metromare - facebook.com Vai su Facebook

Uno sciopero generale programmato dai sindacati di base per venerdì 28 novembre che coinvolgerà scuola, sanità e trasporti. Poi altri scioperi minori che interesseranno i trasporti il 30 novembre e il primo dicembre. Ecco uno schema delle prossime proteste. Vai su X

Sciopero di venerdì 28 novembre, i settori. Corteo di Usb a Genova con Greta Thunberg e Francesca Albanese. Il video saluto di Roger Waters - Sciopero nazionale venerdì 28 novembre indetto dai sindacati di base e Usb contro la manovra. Secondo ilsecoloxix.it

Greta Thunberg a Genova, cortei e maxi sciopero: domani sarà un "venerdì nero" - Mentre negli Stati Uniti si festeggerà il Black Friday, a Genova si prospetta un autentico venerdì nero per la giornata del 28 novembre, fra sciopero generale e cortei che interesseranno le vie della ... Da primocanale.it

Sciopero 28 novembre 2025 a Genova: corteo, percorso e ospiti internazionali - Lo sciopero generale di venerdì 28 novembre 2025 a Genova, proclamato da Usb (Unione sindacale di base), vede la partecipazione di molti volti noti: Greta Thunberg, Francesca Alban ... Come scrive mentelocale.it