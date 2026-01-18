Dal 22 gennaio all’8 febbraio 2026, l’Auditorium della Conciliazione di Roma ospiterà Supermagic Elementi, la 22ª edizione del più grande spettacolo di magia d’Europa. L’evento, che si svolge nel cuore della capitale, rappresenta un’occasione unica per assistere a numeri di alta qualità, in un contesto elegante e raffinato. Un appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi di illusionismo.

Dal 22 gennaio all’8 febbraio 2026, l’ Auditorium della Conciliazione di Roma diventa la capitale europea dell’illusionismo con Supermagic Elementi, la 22ª edizione del più grande e premiato spettacolo di magia d’Europa. Un appuntamento attesissimo che, ogni anno, trasforma il teatro in un viaggio tra sogno, meraviglia e impossibile. Un cast straordinario di star internazionali della magia. Per questa nuova edizione, Supermagic riunisce sul palco alcuni dei più grandi illusionisti del pianeta, un vero dream team della magia mondiale: Darcy Oake – Canada – L’illusionista più innovativo della sua generazione Maurice Grange – Germania – Campione europeo di manipolazione Xavier Mortimer – Francia – Maestro dell’illusionismo poetico e visionario Jay Niemi & Jade – Finlandia – Prestigiatori eleganti e sofisticati Topas – Germania – Due volte campione del mondo Paolo Carta & Sara – Italia – Migliori illusionisti creativo Jimmy Delp – Francia – Prestigiatore comico dal tocco surreale Matteo Fraziano – Italia – Vincitore di Tu sì que vales E altri eccezionali performer pronti a sorprendere con magie mai viste prima.🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Supermagic Elementi a Roma: all’Auditorium della Conciliazione il più grande spettacolo di magia d’Europa

Supermagic Elementi a Roma: all’Auditorium della Conciliazione il più grande spettacolo di magia d’Europa

Dal 22 gennaio all’8 febbraio 2026, l’Auditorium della Conciliazione di Roma ospiterà Supermagic Elementi, la 22ª edizione del più grande spettacolo di magia d’Europa. Un evento che riunisce talenti internazionali e illusionisti di fama, offrendo un’esperienza unica nel suo genere. La manifestazione rappresenta un punto di riferimento nel panorama dell’illusionismo, consolidando Roma come capitale europea di questa forma d’arte.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

«Supermagic. Elementi 2026», all'Auditorium della Conciliazione maghi e illusionisti da tutto il mondo - Nato dall’idea di Remo Pannain, avvocato penalista romano con la passione della magia, lo spettacolo che ha già incantato quasi 300. msn.com