Suburra e altro sangue | il 2026 di Netflix

Nel 2026, Netflix propone un’offerta variegata per il pubblico italiano, includendo nuove produzioni con protagonisti come Elodie, Argentero, Zingaretti e Castellitto. La stagione si distingue per contenuti che spaziano tra cinema, serie e musica, confermando l’impegno della piattaforma nel valorizzare il talento nazionale. Un calendario ricco di appuntamenti che riflette l’attenzione di Netflix verso il panorama culturale e artistico del nostro Paese.

Netflix presenta il ricco menù della stagione italiana 2026 tra Elodie, Argentero, Zingaretti, Castellitto e altri big dello spettacolo ma anche della musica. «Sono davvero orgogliosa della spettacolare aggregazione di talenti che quest’anno darà il volto e l’anima alle nostre storie italiane, uniche e autentiche – dichiara Tinny Andreatta, Vice Presidente per i contenuti italiani. Alcuni nomi: Luca Argentero, Sergio Castellitto, Matilda De Angelis, Elodie, Fabri Fibra, Pierfrancesco Favino, Anna Ferzetti, Alessandro Gassmann, Geolier, Elio Germano, Maria Chiara Giannetta, Guè, Maurizio Lastrico, Edoardo Leo, Matteo Martari, Giulia Michelini, Francesco Montanari, Federica Pellegrini, Alvise Rigo, Barbara Ronchi, Rose Villain, Serena Rossi, Luis Sal, Vanessa Scalera, Luca Zingaretti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Suburra e altro sangue: il 2026 di Netflix Leggi anche: Sangue e suspense con red rose la serie horror di netflix da non perdere Leggi anche: "Lovati? Da pestare a sangue". Intercettato l'altro ex avvocato di Sempio Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Suburra: vendetta e rimpianto, un'offerta che non puoi rifiutare! #shorts Sinonimo di degrado e malaffare, la Suburra era il cuore popolare e scandaloso dell’antica Roma: tra prostitute, gladiatori e imperatori in incognito, un luogo pericoloso ma indispensabile all’equilibrio della città https://shorturl.at/ofQ93 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.