Registrato a sua insaputa. Ma ciò che emerge è di interesse, perché c’è un’indagine per corruzione condotta dalla procura di Brescia, che investiga sulla presunta ipotesi che il padre di Andrea Sempio abbia potuto corrompere l’ex pm che chiese l’archiviazione nel 2017, Mario Venditti. A essere registrato è l’ex avvocato dell’indagato, Federico Soldani, che appunto nel 2017 difendeva Sempio. La registrazione di Soldani in tv. Soldani è stato raggiunto dalle telecamere della trasmissione “ Ore 14 Sera ”: l’inviata Arianna Giunti aveva suonato alla porta e attendeva che le venisse aperta, ma intanto la camera era accesa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Lovati? Da pestare a sangue". Intercettato l'altro ex avvocato di Sempio