Su che canale vedere in tv Errani Vavassori-Siegemund Roger-Vasselin Australian Open 2026 | orario programma streaming

Per seguire ErraniVavassori-SiegemundRoger-Vasselin, Australian Open 2026, consulta i canali ufficiali del torneo e le piattaforme di streaming autorizzate. La partita è prevista per venerdì 23 gennaio, con orari e programmi disponibili sul sito ufficiale degli Australian Open. Verifica le trasmissioni in TV e le opzioni di streaming online per seguire in modo affidabile e aggiornato l’esordio delle coppie nel tabellone di doppio misto.

Nel tabellone di doppio misto degli Australian Open 2026 di tennis esordiranno domani, venerdì 23 gennaio, Sara Errani ed Andrea Vavassori, accreditati della prima testa di serie, che sfideranno la coppia composta dalla tedesca Laura Siegemund e dal transalpino Edouard Roger-Vasselin. Il match sarà il terzo del programma di giornata sul Court 8, che avrà inizio a partire dall’1.00 ora italiana. Prima dell’incontro che vedrà protagonisti gli italiani si giocheranno altri due doppi, dapprima quello femminile tra MaleckovaSkoch e GolubicLi o KatoStollar, e poi quello maschile tra GonzalezMolteni e NouzaRikl. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Su che canale vedere in tv Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Australian Open 2026: orario, programma, streaming Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Australian Open 2026: orario, programma, streamingEcco dove seguire in TV e streaming ErraniVavassori-SiegemundRoger-Vasselin, Australian Open 2026. Errani/Vavassori-Rakotomanga Rajaonah/Roger Vasselin, Italia-Francia United Cup 2026: orario, tv, programma, streamingEcco un’introduzione adatta alla richiesta: Sara Errani e Andrea Vavassori sono protagonisti della sfida Italia-Francia alla United Cup 2026, una tappa importante della stagione australiana. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Copenaghen-Napoli, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming; Dove vedere il Napoli stasera in diretta streaming | DAZN News IT; Dove vedere Copenaghen-Napoli oggi in tv: due canali per la partita di Champions di stasera; Dove Vedere la Juventus Oggi: Streaming, TV e dal Vivo. Su che canale vedere in tv Sinner-Duckworth oggi, Australian Open 2026: orario esatto e streamingJannik Sinner tornerà in campo giovedì 22 gennaio per affrontare l'australiano James Duckworth nel secondo turno degli Australian Open 2026. Sul campo ... oasport.it Su che canale vedere in tv Sinner agli Australian Open 2026: obbligo di abbonamento, ma in caso di semifinale e finale…Per vedere Sinner agli Australian Open di tennis occorrerà fare un abbonamento a discovery+ (proprietaria dei canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD), o ... oasport.it Questa sera, alle ore 21:15 su Catalan TV, canale 15 del digitale terrestre, se vi fa piacere, potrete vedere la mia intervista con il mitico Matteo Bruni https://www.facebook.com/share/v/1NKcTmn1BL/mibextid=wwXIfr - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.