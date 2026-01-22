Ecco dove seguire in TV e streaming ErraniVavassori-SiegemundRoger-Vasselin, Australian Open 2026. La partita di doppio misto si giocherà venerdì 23 gennaio, con Sara Errani e Andrea Vavassori tra i favoriti del torneo. Per orari, programma e modalità di visione, consultate le guide ufficiali. Restate aggiornati per seguire in diretta questa sfida nel contesto del primo turno degli Australian Open.

Nel tabellone di doppio misto degli Australian Open 2026 di tennis esordiranno domani, venerdì 23 gennaio, Sara Errani ed Andrea Vavassori, accreditati della prima testa di serie, che sfideranno la coppia composta dalla tedesca Laura Siegemund e dal transalpino Edouard Roger-Vasselin. Il match sarà il terzo del programma di giornata sul Court 8, che avrà inizio a partire dall’1.00 ora italiana. Prima dell’incontro che vedrà protagonisti gli italiani si giocheranno altri due doppi, dapprima quello femminile tra MaleckovaSkoch e GolubicLi o KatoStollar, e poi quello maschile tra GonzalezMolteni e NouzaRikl. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

